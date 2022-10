Agguato mortale in campagna: bracciante ucciso mentre lavora nei campi

Omicidio in provincia di Agrigento oggi, 31 ottobre. Angelo Castronovo, bracciante agricolo di Palma di Montechiaro, è stato ucciso in contrada Cipolla, zona di campagna in territorio di Licata. Castronovo aveva 65 anni, di recente era stato arrestato per detenzione e porto illegale di armi. E' stato assassinato con diversi colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando in campagna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dal pubblico ministero Giulia Sbocchia e dal procuratore facente funzioni Salvatore Vella. I vigili del fuoco stanno operando sul posto per illuminare la zona alla ricerca di elementi utili alle indagini.

Il primo aspetto che si sta cercando di capire è se ad agire sia stato un killer solitario o se sia entrato in azione un commando. Da ricostruire anche il percorso di chi ha sparato.

Chi è Angelo Castronovo

Castronovo, in un primo momento accusato di due omicidi, è stato rinviato a giudizio per dodici ipotesi di detenzione e porto illegale di armi. Il 30 luglio del 2020 è stato arrestato dalla squadra mobile di Agrigento nell'ambito dell'inchiesta su una faida, che avrebbe provocato due omicidi. A innescare la violenza sarebbe stato il furto di alcuni attrezzi agricoli. A Palma il 9 novembre del 2015 e il 22 agosto del 2017 vengono messi a segno due agguati. Del primo ne fa le spese Enrico Rallo, trentanovenne colpito da numerosi colpi di arma da fuoco nei pressi di un bar. Ad ucciderlo, secondo la versione iniziale della Procura, sarebbero stati lo stesso Castronovo e Salvatore Azzarello, 37 anni. Secondo i pm, la morte di Rallo sarebbe stata vendicata da alcuni parenti e amici e Castronovo che avrebbe partecipato per allontanare i sospetti da sè. Tuttavia Castronovo è stato arrestato ed è finito a processo solo per un giro di armi connesso all'indagine (le accuse sono 12) dopo che il gip ha ritenuto che gli indizi di colpevolezza per i due omicidi non fossero sussistenti.