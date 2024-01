Anica attirata in casa e uccisa dopo un rapporto sessuale non voluto: chi è Franco Battaggia

Attirata dentro casa, forse con il pretesto di offrirle della cocaina e poi pestata a morte, probabilmente dopo un rapporto sessuale non voluto. E' la dinamica, terrificante, ritenuta più plausibile. Le indagini proseguono, ma la svolta c'è, ed è arrivata nella giornata di ieri. Franco Battaggia, noto come 'il re del pesce' di Treviso, è in carcere dal primo pomeriggio di martedì 16 gennaio ed è in attesa di incontrare, entro fine settimane, il giudice delle indagini preliminari. Per lui l'accusa è quella di aver ucciso una sua ex dipendente, la giovane addetta alle pulizie romena Anica Panfile, 31 anni, trovata cadavere il 21 maggio scorso in un'ansa del fiume Piave, in località 'Palazzon' del comune di Spresiano (Treviso).

Omicidio Anica: arrestato Franco Battaggia

Sono stati i carabinieri di Treviso ad arrestarlo. Le accuse contestate a Battaggia sono quelle di omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata. Secondo quanto si sottolinea in una nota che è stata diffusa dagli inquirenti, a carico dell'indagato sono emersi gravi, precisi e concordanti elementi indiziari.

I risultati della consulenza medico legale sulle lesioni riportate da Anica hanno isolato diversi traumi alla testa e una "sindrome asfittica da soffocamento", che indicano poi come ci sia stata una "intossicazione acuta da cocaina". In base alle verifiche degli investigatori, Anica Panfile il 18 maggio era uscita da casa per andare al lavoro. Ma dopo aver fatto le pulizie in una abitazione di Arcade non era più tornata dal compagno e dai quattro figli. Il caso ha tenuto la provincia di Treviso con il fiato sospeso per quasi 8 mesi. I suoi resti vennero rinvenuti una domenica mattina, da un pescatore: mancava però il cellulare della 31enne, mentre erano stati trovati gli occhiali e l'accendino, oltre a un pacchetto di sigarette.

Anica Panfile era scomparsa il 18 maggio

Anica Panfile era scomparsa nel nulla e l'allarme era scattato subito. Nel pomeriggio la donna si era fatta venire a prendere da Battaggia sul luogo di lavoro, a Treviso presso un mensa dell'Israa. Una occupazione che aveva trovato dopo l'impiego proprio nella pescheria del 76enne. Secondo Battaggia, alla Panfile doveva essere consegnato il Cud 2022 per la dichiarazione dei redditi. Così i due sarebbero andati in macchina fino all'abitazione dell'uomo ad Arcade. "Lì - aveva dichiarato Battaggia agli investigatori - lei mi aveva confidato di essere preoccupata per la sua situazione economica. Mi ha anche chiesto 10 mila euro e io, a titolo di regalo, gliene ho dati la metà. Poi mi ha chiesto di essere riaccompagnata verso il centro del paese dove doveva incontrare una persona ma non so di chi si trattasse".

La versione non ha però mai convinto gli investigatori. Le telecamere di sorveglianza di Arcade non mostravano traccia della sua auto, che non avrebbe mai lasciato l'abitazione. Oltre al cellulare non è stata trovata traccia né del denaro che Anica avrebbe ricevuto da Battaggia né dei documenti fiscali che le sarebbe stati consegnati.

Quello che sarebbe successo dentro all'abitazione del 77enne resta per ora un mistero. Forse Anica e il suo killer avrebbero consumato un rapporto, alcune tracce biologiche riferibili alla donna sono state riscontrate dai Ris di Parma in camera da letto. Sul corpo della 31enne, secondo quanto riporta TrevisoToday, è stato inoltre ritrovato liquido seminale (non identificato, perché il Dna era stato distrutto dalla permanenza in acqua del cadavere). Anica, secondo quanto è stato appurato in sede autoptica, prima dell'omicidio aveva assunto della cocaina. La morte è sopraggiunta a causa di ripetuti colpi dati con violenza inaudita e a mani nude all'altezza della nuca. Poi sarebbe stata finita tramite soffocamento.

Chi è davvero Franco Battaggia

Il nome di Franco Battaggia è stato una presenza ricorrente nelle cronache di fatti di sangue in Veneto tra gli anni '80 e '90, in quanto collegato alla tristemente celebre "Mala del Brenta" di Felice Maniero. Battaggia nel 2011 ha terminato di scontare una condanna per l'omicidio del commerciante Vincenzo Ciarelli, avvenuto nel 1988 a Tessera. Protagonista di rocambolesche fughe anche all'estero, era poi sempre stato riacciuffato ed era tornato in cella e poi ai domiciliari. Nato a Mestre, già quattordicenne iniziò a lavorare con il padre e divenne l'indiscusso re del pesce tra i mercati di mezzo Veneto. Soldi, donne, auto, locali. E guai di vario tipo con la giustizia: racket, bancarotta, traffico di armi, cessione di droga e l'omicidio del nomade Vincenzo Ciarelli.

"In quel periodo - disse anni fa Battaggia alla stampa locale ricordando quel grave fatto di sangue - gli affari con il pesce andavano a gonfie vele e un commerciante di Brescia che capeggiava una banda di nomadi voleva taglieggiarmi. Voleva che io pagassi il pizzo. Per convincermi a cedere, il 28 agosto dell’ 88 mandarono dei Rom che all’esterno della Pescheria a Treviso non esitarono a schiaffeggiare mia moglie. Tre giorni dopo lei morì per un ictus. Fernanda era una donna bella, buona, unica. No, non potevo perdonare: avevano spento la mia vita colpendo il mio affetto più caro. Anche per questo a distanza di anni non provo alcun pentimento".

Dopo aver pagato tutti i suoi debiti con la giustizia, Battaggia gestiva la sua nota pescheria a Spresiano, proseguendo un'attività avviata più di 40 anni fa e gestita a lungo con il fratello, Galliano, che era stato ucciso a fucilate da ignoti nella sua abitazione di Mogliano Veneto nel giugno 1991.

"Rischio più che concreto di fuga"

L'arresto di Battaggia, come spiega il Procuratore Marco Martani, è stato deciso "in virtù del rischio più che concreto di fuga da parte dell'indagato. Le prove a nostra disposizione sono univoche, rese più stringenti dagli esiti della relazione autoptica finale che ha evidenziato come Anica sia stata colpita più volte a livello della nuca e poi soffocata mentre era in preda da una intossicazione acuta da cocaina. Battaggia è l'ultima persona ad averla vista viva il 18 maggio, questo per noi rappresenta un gravissimo elemento indiziario".

Nel 2012 diceva: "Ormai sono un pensionato, non so se sono diventato un uomo onesto"

Nei prossimi giorni ci saranno udienza di convalida del fermo e interrogatorio di garanzia. Quando in estate gli inquirenti convocarono Battaggia in Procura per un interrogatorio, si avvalse della facoltà di non rispondere. Impossibile sapere se ora deciderà di raccontare al giudice come siano andate le cose in quel giorno di maggio 2023 e chiarire quali siano le sue eventuali responsabilità nella morte violenta di Panfile.

"Ormai sono un pensionato - raccontava l'uomo nel 2012 in una lunga intervista alla Nuova Venezia - Non so se sono diventato un uomo onesto. Penso di essere diventato un uomo saggio perché saggi si diventa soltanto sbagliando. E io ho sbagliato molto nella mia vita". Ora è di nuovo in carcere, con accuse pesantissime a suo carico.



Il compagno di Anica: "La giustizia è più vicina"

"La giustizia per la mia Anica è più vicina". Luigino De Biase, il 58enne che era il compagno di Anica Panfile, nasconde a fatica l'emozione e soprattutto la soddisfazione. A Franco Battaggia, il presunto assassino della 31enne, da cui l'uomo aveva avuto anche un figlia, non dedica neppure una parola.

"E' come - dice invece - togliersi un gran peso dallo stomaco. Francamente ero un po' preoccupato per come stavano procedendo le indagini e l'accavallarsi di notizie tra cui era tornata in auge la teoria del suicidio. Ora aspetto con serenità l'esito dell'inchiesta. Cosa voglio? Solo che venga fatta giustizia, in particolare per i quattro figli di Anica e per la madre che è stata distrutta da questa storia". L'avvocato di Luigino, l'avvocato Fabio Amadio, spiega: "Si è trattato di una indagine molto lunga - spiega - ma io ho sempre voluto pensare che il caso fosse tra le priorità della Procura. E così è stato. Ora attendiamo fiduciosi gli sviluppi".