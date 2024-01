Anica Panfile: il giallo del movente di Franco Battaggia e perché c'è l'ipotesi del complice

Le indagini sull'omicidio di Anica Panfile hanno portato due giorni fa all'arresto di Franco Battaggia. Ma restano ancora molti aspetti da chiarire su quello che è ormai noto alle cronache come "il giallo del Piave". Anica, 31 anni e quattro figli, venne trovata cadavere il 21 maggio scorso in un'ansa del fiume Piave, in località 'Palazzon' del comune di Spresiano (Treviso).

Omicidio Anica Panfile: gli aspetti da chiarire

Nel pomeriggio del 18 maggio la donna si era fatta venire a prendere da Battaggia sul luogo di lavoro, a Treviso presso un mensa. Occupazione che aveva trovato dopo l'impiego proprio nella pescheria del 76enne "re del pesce". Secondo Battaggia, alla Panfile doveva essere consegnato il Cud 2022 per la dichiarazione dei redditi. Così i due sarebbero andati in macchina fino all'abitazione dell'uomo ad Arcade. "Lì - aveva dichiarato Battaggia agli investigatori - lei mi aveva confidato di essere preoccupata per la sua situazione economica. Mi ha anche chiesto 10 mila euro e io, a titolo di regalo, gliene ho dati la metà. Poi mi ha chiesto di essere riaccompagnata verso il centro del paese dove doveva incontrare una persona ma non so di chi si trattasse". Versione che mai ha convinto gli inquirenti.

Il giallo del movente di Battaggia

Sul movente persistono, in ogni caso, molti dubbi. Quello di Anica è stato certamente un delitto d'impeto, quindi non un omicidio premeditato. Di questo, scrive TrevisoToday, è sicuro il pubblico ministero Valeria Peruzzo. Soldi e droga sarebbero gli ingredienti principali della tragedia avvenuta nell'abitazione di Arcade. Battaggia e la Panfile avrebbero consumato insieme della cocaina, di cui sarebbe stata una consumatrice abituale. Probabilmente i due avevano avuto anche un rapporto sessuale. Dopo però la coppia avrebbe avuto una violenta discussione, forse su del denaro che lei avrebbe chiesto a Battaggia e che le sarebbe stato necessario per acquistare le dosi di stupefacente. Il 77enne, che era sotto l'effetto della droga, si sarebbe accanito sulla 31enne. L'avrebbe colpita ripetutamente alla nuca e poi le avrebbe messo qualche cosa sulla bocca e sul naso fino a soffocarla.

Il Ris di Parma, che il 16 giugno ha effettuato i riscontri all'interno dell'abitazione dell'uomo, non avrebbe trovato tracce evidenti della colluttazione che sarebbe nata e che avrebbe visto Anica tentare di difendersi, come dimostrerebbero le ecchimosi sui polsi (che però potrebbero essere riconducibili anche al fatto che Battaggia l'avrebbe afferrata con violenza). Ma gli esami avrebbero messo in evidenza, oltre a tracce biologiche che vengono fatte risalire alla vittima ritrovate sul materasso, una piccola chiazza di sangue appartenente ad Anica che per la Procura trevigiana sarebbe però molto significativa.

Ha cercato di disfarsi del cadavere da solo?

Franco Battaggia poi avrebbe cercato di disfarsi del cadavere con uno dei mezzi a disposizione della sua pescheria "El Tiburon" di Spresiano. Si sarebbe diretto verso un canale di Lovadina che sfocia nel Piave e lì avrebbe gettato i resti della donna. "Se è stato lui - ha detto Fabio Amadio, legale del compagno di Anica - ritengo possibile che qualcuno lo abbia aiutato. Per quanto sia un uomo in eccellente forma fisica penso che sarebbe improbabile che una persona di 77 anni riesca a muovere il corpo di una donna che pesava oltre 80 chili". Ci sono stati dei complici? Domande al momento senza risposta.

L'udienza di convalida dell'arresto di Battaggia dovrebbe essere fissata entro la fine della settimana. Non è chiaro se nell'interrogatorio di garanzia il "re del pesce", che era conosciuto in mezzo Veneto, si avvarrà ancora della facoltà di non rispondere.