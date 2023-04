Non si presenta all'appuntamento dall'estetista, trovata morta sgozzata in casa

Una badante di nazionalità albanese è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri mercoledì 19 aprile in un'abitazione di via Piave a Scaldasole, paese di mille abitanti nella bassa Lomellina, in provincia di Pavia. Si chiamava Anila Ruci e aveva 38 anni. Ad ucciderla una coltellata alla gola: i carabinieri, intervenuti sul posto con i militari della compagnia di Voghera (Pavia) e i loro colleghi del nucleo operativo di Pavia, indagano per omicidio.

La donna viveva da circa un anno nella casa dove è stata trovata morta: con lei viveva il 38enne Osman Bilyhu che la giovane donna presentava ai vicini e agli amici del paese come il fratello. L'uomo è stato trovato ferito e in stato confusionale nei pressi dell'abitazione: ricoverato in ospedale San Matteo di Pavia, le sue condizioni non sarebbero gravi.

A dare l'allarme l'estetista presso cui Anila Ruci aveva appuntamento.