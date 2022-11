Ha ucciso la moglie a coltellate e poi ha tentato il suicidio: assolto

Anna Bernardi, 67 anni, nella notte tra il 17 e il 18 novembre dello scorso anno è stata uccisa dal marito Grazio Lancellotti nella loro casa di Montese (Modena). L'uomo, 71 anni, dopo averla accoltellata a morte ha tentato il suicidio senza riuscire nel suo intento. Oggi, 3 novembre 2022, il tribunale di Modena lo ha assolto dichiarandolo incapace di intendere e di volere.

Secondo quanto emerso durante il processo, l'ex autista di corriere soffriva di un forte esaurimento e di un'altra patologia legata all'anzianità. Già prima dell'omicidio inoltre, il 71enne era stato visitato al Centro deterioramento cognitivo del Centro salute mentale, dove sembra avesse dichiarato di aver paura che il suo stato psichico lo portasse a fare del male ai familiari.

Per questi motivi, accusa e difesa hanno concordemente richiesto l'assoluzione dell'uomo, trovando adesso conferma nella pronuncia. Attualmente l'uomo è ricoverato in una struttura, ma sarà presto trasferito in una residenza per anziani.