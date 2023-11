Anna Maria Scavo sgozzata davanti al figlio, ergastolo per l'ex marito

Ergastolo per Marco Ricci, l'uomo di 44 anni riconosciuto colpevole dell'omicidio dell'ex moglie Anna Maria Scavo, 37 anni, nel giugno del 2019 a Carini (Palermo). Così ha deciso la Cassazione.

L'omicidio avvenne nel negozio di scarpe in corso Italia dove la vittima lavorava. Come si legge su PalermoToday, i giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione mentre è caduta quella relativa ai maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito, il giorno del delitto Ricci è andato insieme al figlio, all'epoca quattordicenne, a trovare l'ex moglie sul posto di lavoro. C'è stata una lite. L'uomo ha colpito l'ex alla gola con un taglierino, poi ha chiamato i carabinieri. Durante i rilievi è stata anche trovata una siringa contenente dell'acido e tracce della stessa sostanza erano sul volto della vittima. Ricci si è difeso parlando di un tragico incidente e di un tentativo di difesa: sarebbe stata la donna ad avventarsi contro di lui. Ricostruzione che però non ha retto durante i tre gradi di giudizio.

Come successivamente accertato, il femminicidio è maturato al culmine di una serie di liti tra i due. Si erano anche denunciati a vicenda: lei lo aveva accusato di lesioni e lui di violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Secondo quanto stabilito dai giudici della Suprema Corte, che non hanno accolto la richiesta di consulenza psichiatrica invocata dalla difesa (rappresentata dagli avvocati Claudio Neri, Giuseppe Siino ed Elisa Saladino), Ricci dovrà risarcire i genitori e il fratello della vittima che si sono costituiti parte civile.

