Annamaria Burrini uccisa in casa: c'è la svolta nelle indagini

C'è la svolta. Una persona è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per le indagini sull'omicidio di Annamaria Burrini, l'81enne trovata morta ieri sera nella sua casa in largo Sassetta a Siena. Secondo quanto emerso, il fermo sarebbe scattato dopo un lungo interrogatorio a cui è stata sottoposta, in questura, la persona indiziata.

L'anziana sarebbe stata strangolata con un laccio o una corda. Nessun segno di effrazione sarebbe stato rilevato sulla porta di ingresso della casa della vittima, ma la casa era stata messa a soqquadro. La donna affittava alcune camere della sua abitazione. Le indagini sul movente sono solo all'inizio. Le ipotesi vanno dal litigio alla rapina.