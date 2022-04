Anselmo Campa, l'imprenditore ucciso a martellate in casa: c'è la svolta

Domenica i carabinieri di Bergamo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ragazzo di 22 anni, accusato dell'omicidio di Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni ucciso a Grumello del Monte lo scorso 19 aprile.

Chi è l'arrestato

Si tratta di un uomo che fino a poco tempo fa aveva avuto un rapporto sentimentale con un familiare della vittima. Recuperata l'arma del delitto, un martello, che l'uomo aveva nascosto vicino al fiume Oglio. Esclusa così l'ipotesi, in un primo momento avanzata dagli inquirenti, che Campa fosse stato ucciso durante un furto degenerato.

Il cadavere dell'uomo era stato rinvenuto, la sera dello scorso mercoledì 20 aprile, all'interno della sua abitazione con diversi colpi alla testa. Il primo sopralluogo aveva, sin da subito, indirizzato le indagini nel ristretto ambito familiare e di amici, considerato che quasi nulla era stato asportato e che le condizioni della casa facevano pensare ad un incontro tra la vittima e qualcuno di sua conoscenza. I carabinieri, dopo aver visionato decine di telecamere di videosorveglianza e sentito le versioni di parenti ed amici del deceduto, nelle ultime 24 ore avevano posto l'attenzione su un ragazzo, 22enne residente a Grumello del Monte, che fino a poco tempo fa aveva avuto un rapporto sentimentale con un familiare della vittima.

Sentito per diverse ore il giovane si è sempre più contraddetto rispetto ai suoi spostamenti di quel giorno, cosa che ha portato i militari, coordinati dal magistrato incaricato delle indagini, ad eseguire una perquisizione al suo posto di lavoro ed all'interno della sua abitazione. Nel corso delle operazioni il giovane è crollato, confessando l'omicidio. A quel punto accompagnava gli investigatori in una zona boschiva di Castelli Calepio, sulle sponde del fiume Oglio, dove aveva occultato l'arma del delitto (un martello) ed i vestiti utilizzati quella sera e che presentavano ancora evidenti tracce di sangue mentre sul suo luogo di lavoro venivano rinvenuti il portafogli ed il mazzo di chiavi dell'abitazione della vittima, nonché dei pantaloni utilizzati per la fuga dopo il fatto.

Preso atto di quanto accertato dagli investigatori, il Pubblico Ministero ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti del 22enne, che verrà condotto al carcere di Bergamo.

L'omicidio di Anselmo Campa

L'imprenditore, 56 anni, era stato ucciso a martellate per poi essere lasciato esanime sul pavimento di casa, in un bagno di sangue: gli amici di sempre, quelli del bar Arci, preoccupati perché ormai da un giorno intero era inusualmente irreperibile, l'avevano trovato senza vita nel suo appartamento di Grumello del Monte, piccolo comune in provincia di Bergamo.

La porta era chiusa ma non a chiave: appena entrati, la drammatica scoperta. Il cadavere di Campa era in soggiorno. L'appartamento era stato posto sotto sequestro, la salma trasferita in obitorio.

Campa era separato, viveva da solo e aveva due figlie, di 13 e 21 anni. Originario di Cividino (frazione di Castelli Calepio, a due passi da Palazzolo), da tempo si era stabilito a Grumello. Martedì pomeriggio si era sentito con gli amici: si sarebbero dovuti incontrare al bar per guardare insieme il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Al circolo Arci Anselmo Campa non ci è mai arrivato