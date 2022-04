Anselmo Campa: il giallo dell'imprenditore massacrato nel soggiorno di casa sua

E' un giallo la morte violenta di Anselmo Campa. Ignoto il movente, così come l'assassino. L'imprenditore, 56 anni, sarebbe stato ucciso a martellate per poi essere lasciato esanime sul pavimento di casa, in un bagno di sangue: gli amici di sempre, quelli del bar Arci, preoccupati perché ormai da un giorno intero era inusualmente irreperibile, l'hanno trovato senza vita nel suo appartamento di Grumello del Monte, piccolo comune in provincia di Bergamo.

La porta era chiusa ma non a chiave: appena entrati, la drammatica scoperta. Il cadavere di Campa era in soggiorno. L'appartamento intanto è stato posto sotto sequestro, la salma trasferita in obitorio. L'autopsia fornirà forse qualche elemento in più agli inquirenti. Sul posto sono già stati eseguiti i rilievi del comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, con la sezione Sis (la Scientifica dell'Arma) e il coordinamento della pm Maria Esposito. Si indaga per omicidio aggravato.

Tutte le piste sono aperte. C'è in primis l'ipotesi della rapina finita male, che spiegherebbe i cassetti ribaltati e la casa sottosopra. Un movente passionale? Un regolamento di conti? Ipotesi al vaglio degli investigatori che non tralasciano nessuna pista. Forse dal racconto dei suoi amici, quelli con cui giocava a carte e che lo conoscevano bene, potrebbero arrivare altri spunti investigativi. Secondo quanto riportato dai giornali locali, Campa avrebbe dovuto cedere le quote della sua azienda nella giornata di giovedì. Ma tra martedì e mercoledì invece è stato ucciso. Forse solo una banale coincidenza temporale.

Era separato, viveva da solo e aveva due figlie, di 13 e 21 anni. Anselmo Campa era originario di Cividino (frazione di Castelli Calepio, a due passi da Palazzolo), ma da tempo si era stabilito a Grumello. La sua azienda è specializzata in servizi di lavorazione dei metalli. Non si occupava più direttamente della gestione: ma ne era comunque contitolare insieme ad alcuni familiari. Martedì pomeriggio si era sentito con gli amici: si sarebbero dovuti incontrare al bar per guardare insieme il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Al circolo Arci Anselmo Campa non ci è mai arrivato.