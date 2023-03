Uccide il fratello e la cognata a fucilate, l'altro fratello è salvo per un caso

Non due vittime, ma tre. Cosimo Calò, l'uomo che ha confessato di avere ucciso a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi) il fratello Antonio e la cognata Caterina Martucci, voleva uccidere anche l'altro fratello Carmelo. Quest'ultimo si è salvato solo per un caso. A raccontare l'atroce piano è stato lo stesso Cosimo ai carabinieri, confermando di avere agito per un'eredità contesa.

Questa la ricostruzione del duplice omicidio. La sera del 28 febbraio Cosimo Calò, 84 anni, uccide a fucilate il fratello Antonio e la cognata. Il delitto avviene nel casolare della coppia. Secondo gli inquirenti Cosimo spara prima al fratello (che gli apre la porta), poi raggiunge la cognata in camera da letto e le spara due colpi di fucile alla testa. Consumato il duplice omicidio, dorme poche ore e poi, alle 4.22 dell'1 marzo, si reca a casa dell'altro suo fratello, il 76enne Carmelo, intenzionato a uccidere anche lui perché "causa di tutti i suoi mali". Non riuscendo a rintracciarlo, torna a casa dopo circa un'ora.

I corpi di Antonio e Caterina vengono scoperti proprio il 1° marzo. Come spiega BrindisiReport, l'ipotesi di una rapina è stata immediatamente scartata. La coppia viveva in fatti una casa modesta, dove c’era ben poco da rubare. I due percepivano la pensione sociale, coltivavano il loro orto e allevavano alcune caprette. Gli investigatori si sono indirizzati decisi verso la pista privata, confinata in ambito familiare

Ieri i carabinieri fermano Calò con l'accusa di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dal legame di parentela con una delle vittime, ha confessato la sua idea ai carabinieri.

L'84enne ha spiegato che il movente del duplice omicidio è una eredità contesa, lasciata da un quarto fratello morto due anni fa, dalla quale sarebbe stato escluso. Nel decreto di fermo si evidenzia la "pericolosità" e la "determinazione criminale" di Calò che aveva "acquistato il fucile per un preciso scopo".

(Nel video di BrindisiReport le dichiarazioni dell'avvocato di Cosimo Calò)