Antonio Costa accoltellato a morte: scatta un fermo, c'è il giallo dell'arma

Un uomo è in stato di fermo per l'omicidio di Antonio Costa, il 53enne ucciso con una coltellata al petto tra sabato e domenica a Fener di Alano (Belluno). L'aggressione è avvenuta all'esterno di un bar nei pressi della stazione e pare sia stato il tragico epilogo di una rissa. L'uomo in carcere è cittadino dominicano e avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

I carabinieri stanno conducendo le indagini ed emergono nuovi dettagli. Secondo quanto ricostruito attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza, nel locale era in corso una festa con danze latino americane. Si è scatenata una lite, probabilmente a causa di un complimento a una ragazza. Lo scontro è poi proseguito e degenerato all'esterno del locale con l'uccisione di Costa.

L'accusato ha ammesso di aver accoltellato a vittima ma anche detto che l'arma era proprio di Costa. Sarebbe stata la vittima a impugnare la lama per primo, lui lo avrebbe disarmato e poi colpito con un solo fendente al petto. Il presunto omicida si è poi allontanato ma è stato presto individuato e bloccato. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima e sono in corso gli accertamenti sulla versione fornita dal sospettato.