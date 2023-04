Antonio Monopoli ucciso con tre coltellate in strada, spunta un testimone

Sono stati tre i colpi inferti ad Antonio Monopoli, l'uomo di 50 anni ucciso a Bitonto (Bari) all'alba di oggi 28 aprile. Monopoli è stato trovato accoltellato a morte sulla soglia di casa in via Bellini, strada a ridosso del centro storico. Poco dopo è stato bloccato un 28enne, sospettato di averlo colpito al culmine di una lite. Si tratta di G.B.C., di origini cubane, per il quale è stato disposto il fermo.

Secondo quanto ricostruito il 28enne, con piccoli precedenti, avrebbe raggiunto la vittima (anche lui già noto alle forze dell'ordine) e sarebbe scoppiata una lite. Il più giovane avrebbe colpito ripetutamente Monopoli che, ferito, ha tentato di raggiungere a piedi il punto di Primo Intervento ma giunto a 150 metri dall'ex ospedale, si è accasciato sul marciapiede. Esattamente dove è stato trovato.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza cittadine e hanno anche sentito un uomo, amico della vittima, che avrebbe assistito al delitto. Avrebbe riferito di aver riconosciuto il 28enne come autore dell'omicidio.

Il presunto aggressore è stato rintracciato dalla polizia nascosto nei bagni della stazione centrale di Bitonto. Non è ancora chiaro però il motivo per cui avrebbe ferito a morte Monopoli.