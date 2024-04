Omicidio di Aosta, Sohaib dice sì all'estradizione in Italia: "Ma non sono io l'assassino di Auriane"

Shoaib Teima, il 21enne sospettato dell'omicidio della compagna Auriane Nathalie Laisne, ha detto "sì" all'estradizione in Italia. Il giovane è stato arrestato a Lione lo scorso mercoledì 10 aprile e già domani, 18 aprile, comparirà davanti ai giudici della "chambre de l'instruction" della Corte d'appello di Grenoble, che entro 7 giorno dovranno pronunciarsi sulla sua consegna. L'Italia ha infatti dato avvio a un mandato d'arresto europeo nei confronti del 21enne che risulta "gravemente indiziato" del femminicidio di LaSalle.

Teima respinge le accuse

Il 22enne di Fermo, Sohaib Teima, accetta l'estradizione ma "respinge categoricamente ogni accusa in merito all'omicidio" della propria compagna, riferisce l'avvocata, Lucia Lupi, che lo assiste insieme a Igor Giostra nel procedimento penale italiano. Secondo quanto riferito, il giovane avrebbe fornito una versione che al momento i legali preferiscono però non far trapelare.

Il delitto: "Lui voleva annullarla"

Il corpo di Auriane Lisne è stato ritrovato il 5 aprile in una chiesetta diroccata sperduta tra i boschi, tra Aosta, e Courmayeur. Il decesso sarebbe da collocare, stando all'autopsia, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile; stessi giorni nei quali un testimone aveva incontrato i due ragazzi, definiti "pallidi e in abiti dark". La coppia era andata a fare la spesa a un supermercato di una località vicina: "Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra".

Secondo il procuratore capo di Aosta, Luca Ceccanti, l'omicidio di Auriane "è stato determinato da motivi di possesso e di annullamento della volontà della vittima. Non si è trattato di raptus, di gelosia o di passione. Essenzialmente un omicidio tipico di una manifestazione di potere nei confronti della ragazza". Dopo il fermo di Teima da parte della polizia francese, si è scoperto che il 21enne era stato già denunciato dalla compagna per maltrattamenti e minacce. Su di lui gravava infatti un divieto di avvicinamento, ed ricercato sia in Francia che in Italia dalla fine di marzo per "violazione del controllo giudiziario".

I due continuavano però a stare insieme ed erano appunto partiti per una sorta di vacanza: erano arrivati in Italia dalla Francia il 25 marzo a bordo di un autobus e, secondo quanto riportato da chi ha parlato con il ragazzo in quei giorni, cercavano "luoghi abbandonati".