La lite e poi le coltellate: Armando Tortolani ucciso sotto casa

Omicidio in provincia di Frosinone. Nella giornata di domenica 19 maggio un imprenditore di 42 anni, Armando Tortolani, è stato accoltellato a morte. Il delitto è avvenuto in via Pacitti a Villa Latina, a pochi passi dalla casa della vittima. Tortolani è stato colpito all'addome e per lui non c'è stato scampo.

Sotto accusa c'è Luca Agostino, 41 anni. È stato arrestato dopo un lungo interrogatorio durato fino a notte fonda all'interno della caserma dei carabinieri in presenza del difensore Marco Rossini.

L'ipotesi principale è che ci sia stata una lite, degenerata poi nell'omicidio. A innescare la miccia sarebbero stati vecchi dissapori che già nei giorni precedenti li avevano portati a discutere. In serata Luca Agostino avrebbe raggiunto Armando Tortolani nella sua abitazione e all'esterno ci sarebbe stata una colluttazione, durante la quale lo avrebbe colpito più volte all'addome.

A Villa Latina i carabinieri hanno raccolto molte voci secondo le quali Agostino e Tortolani avevano litigato per una donna, circostanza che non è emersa però durante l'interrogatorio di fronte al magistrato.