Ucciso a colpi di pistola appena uscito dal bar: è caccia ai sicari di Vincenzo Beniamino Marongiu

Sangue in Ogliastra. Omicidio martedì mattina nel centro di Arzana (Nuoro): Vincenzo Beniamino Marongiu, pregiudicato di 52 anni, è stato freddato a colpi di pistola in piazza Roma. Sull'omicidio indagano i carabinieri della Compagnia di Lanusei.

L'uomo era appena uscito da un bar nel centro del paese, aveva preso un caffè da asporto: si è accorto della presenza di due uomini fuori dal locale. La fuga è stata di pochi metri, è stato raggiunto e ucciso a colpi d'arma da fuoco. E' caccia ai due sicari: sarebbero stati visti scappare da alcuni testimoni.

Chi era Vincenzo Beniamino Marongiu

Vincenzo Beniamino Marongiu era rimasto coinvolto in varie inchieste nel recente passato. Nel 2016 era stato arrestato, insieme con altre tre persone colte in flagranza di reato, in una casa del centro del paese convertita in essiccatoio di cannabis. Vennero trovati 7,5 chili di marijuana. A casa di Marongiu inoltre furono sequestrate una pistola con matricola abrasa e una carabina.

Nel 2018, poi, un altro arresto. Nel corso di una vasta operazione congiunta carabinieri-polizia-forestali, quattro persone - tra cui proprio Marongiu - finirono in manette per associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi clandestine e alterate e di esplosivo militare. Marongiu era ritenuto il "capo e promotore della banda" di Arzana, con un giro d'affari che andava dal traffico di droghe leggere alle armi, dai reperti archeologici ai gioielli trafugati in appartamenti.