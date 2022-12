Manuele Andreini ha soffocato la mamma con un cuscino ma sarà scarcerato

Manuele Andreini nella notte tra il 13 e il 14 ottobre scorso ha ucciso, soffocandola con un cuscino, la mamma Assunta. Le ha tolto la vita nella loro casa tra le campagne di Calbenzano, frazione del comune di Subbiano (Arezzo) e poi ha chiamato i carabinieri: "Venite, ho ammazzato mia mamma". Manuele però non andrà a processo, probabilmente già oggi sarà scarcerato dalla casa circondariale di Sollicciano dove si trova e portato in una struttura di cura per casi psichiatrici come il suo.

Il perito incaricato di analizzare le condizioni mentali di Andreini, Massimo Marchi, ha presentato una relazione in cui evidenzia l'incapacità dell'uomo. In base a questa relazione, il tribunale ha riconosciuto il vizio totale di mente di Andreini per un disturbo di cui soffre. Per questo non può essere sottoposto a processo, ma deve essere curato. Per lui si apriranno le porte di una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello dove vivrà in regime di libertà vigilata e riceverà le cure del caso con l'obiettivo di intraprendere un percorso terapeutico e riabilitativo.

Manuele Andreini faceva l'operaio in una azienda specializzata in creazioni in ferro battuto, con sede a Santa Mama. Viveva da solo assieme all'anziana madre, che era vedova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe rimasto forse infastidito da qualcosa, ma non è ben chiaro cosa. Manuele sarebbe entrato nella camera da letto della madre, poi avrebbe afferrato un cuscino e lo avrebbe premuto con forza sul volto della donna. Fino al soffocamento.