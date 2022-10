Assunta Andreini soffocata dal figlio Manuele con un cuscino

Si chiamava Assunta Andreini e aveva 85 anni la donna uccisa nella notte in un'abitazione bifamiliare tra le campagne di Calbenzano, frazione del comune di Subbiano (Arezzo). È stato il figlio Manuele, che ha confessato il delitto, ad avvertire il 112 con una telefonata alle 1,15 di oggi, venerdì 14 ottobre 2022: "Venite, ho ammazzato mia mamma". La donna sarebbe deceduta per soffocamento, uccisa con un cuscino premuto sul viso, non a causa di percosse come inizialmente trapelato. Secondo gli inquirenti, l'uomo soffre di problemi psichiatrici.

Manuele Andreini accusato dell'omicidio della mamma Assunta

Sul posto si sono precipitati gli operatori della Misericordia di Subbiano oltre ai carabinieri di Arezzo, con il comandante provinciale Claudio Rubertà e la maggiore Silvia Gobbini, che guida la compagnia di Arezzo. Fuori dall'abitazione trovano l'uomo che aveva appena telefonato: è Manuele Andreini, 48 anni da compiere tra qualche giorno, figlio della vittima. Il padre, da tempo scomparso, aveva lo stesso cognome della propria moglie. Manuele ha condotto le forze dell'ordine all'interno, nell'appartamento al piano terra dove il delitto si è consumato. Era apparentemente tranquillo, ma non è stato in grado di fornire un movente concreto riguardo l'accaduto.

"La situazione era insopportabile"

"Non ce la facevo più - avrebbe detto Manuele Andreini ai militari in cerca di risposte - la situazione era diventata insopportabile".

Chi conosceva la signora Assunta racconta di una donna anziana, ma senza particolari problemi di salute. Una parente della defunta, arrivata di mattina sotto la casa dell'omicidio per capire cosa fosse successo, racconta: "Per me è davvero inspiegabile. Non mi risulta ci fossero problemi in famiglia. La signora stava bene, nonostante gli anni. E poi, spesso, qui c'erano le sorelle di Manuele, che abitano a Subbiano".

I futili motivi e i problemi psichiatrici di Manuele Andreini

Manuele Andreini fa l'operaio, lavora in una azienda specializzata nelle creazioni in ferro battuto, con sede a Santa Mama. Viveva da solo assieme all'anziana madre, che era vedova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe rimasto forse infastidito da qualcosa, ma non è ben chiaro cosa. I carabinieri parlano di "futili motivi" riguardo l'accaduto. Forse uno screzio nel cuore della notte avrebbe determinato la reazione brutale. O forse niente di tutto ciò: soltanto le ombre di una instabilità mentale sfociata in efferata violenza.

Assunta Andreini morta soffocata con un cuscino

Secondo una prima ricostruzione, Manuele sarebbe entrato nella camera da letto della madre, poi avrebbe afferrato un cuscino e lo avrebbe premuto con forza sul volto della donna. Fino al soffocamento.

Quando nelle primissime ore della giornata i carabinieri sono entrati in casa, salendo i gradini dell'ingresso, hanno varcato la seconda porta a destra e sono entrati nella stanza hanno notato il corpo della donna ancora disteso sul letto, con la testa in una posa innaturale, dovuta probabilmente alla violenza con cui l'assassino ha fatto pressione con il cuscino.

Il medico legale ha effettuato i primi accertamenti, i carabinieri del Ris hanno iniziato a scandagliare la casa. Dopo l'apertura del fascicolo da parte del magistrato di turno Francesca Eva, Manuele Andreini è stato scortato dai militari prima in ospedale, poi in caserma dove è stato interrogato. Avrebbe ammesso quanto attribuitogli. I carabinieri hanno effettuato anche una ricognizione sui trascorsi dell'uomo, verificando come fosse stato in cura fin da molti anni fa, per problemi psichiatrici. E mentre in tarda mattinata il furgone della polizia mortuaria trasportava via il corpo dell'85enne, resta soltanto da chiarire cosa abbia realmente scatenato la furia omicida, se sia stato qualcosa di concreto o un fantasma della mente.