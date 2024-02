Padre e figlia trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

Due persone, padre e figlia, sono state trovate morte in casa in via Bosco dei Preti, ad Avellino. Sul posto c'è la squadra mobile. L'ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio. Come riferisce il collega Vinicio Marchetti su AvellinoToday, Costantino Mazza, 63 anni, avrebbe compiuto un gesto estremo, uccidendo con colpi d’arma da fuoco la propria figlia Alessandra, 35 anni, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. La notizia, proveniente dalle fonti della squadra mobile di Avellino che sta conducendo le indagini, ha gettato nello sgomento l’intero capoluogo.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, Costantino Mazza avrebbe usato un'arma regolarmente detenuta per compiere l'atroce gesto. A quanto si è appreso la figlia, Alessandra, soffriva di una grave patologia, una circostanza che potrebbe aver contribuito alla tensione e al dolore che hanno portato a questo tragico epilogo. L'uomo, esasperato dalla situazione, avrebbe fatto fuoco contro la figlia. Sono in corso i rilievi in attesa del magistrato di turno nella casa di contrada Bosco dei Preti.