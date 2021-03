Agguato in strada: uomo ucciso con tre colpi di pistola

Sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la polizia

Sparatoria questo pomeriggio, quando un cittadino di origini albanesi è morto dopo essere stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco. L'uomo è stato raggiunto dai proiettili al torace e all'addome. Il fatto è avvenuto a Bari

Proprio come riporta BariToday, sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la Polizia.