Donna strangolata in casa: il marito ha chiamato i carabinieri

Una donna è stata uccisa in casa dal marito: l'uomo l'avrebbe strangolata. È successo oggi, venerdì 28 giugno, in un'abitazione di via Josina a Beinette, piccolo comune della provincia di Cuneo in Piemonte. La vittima è Maria Orlando, 84 anni. Sarebbe stato proprio il marito a dare l'allarme, chiamando i carabinieri verso le 9 di stamattina. Poi è stato interrogato dai militari. Sono in corso le indagini per fare chiarezza sulla dinamica e sul movente del delitto.

Si tratterebbe di un dramma della disperazione. Secondo una prima ricostruzione, il gesto sarebbe dovuto alle gravi condizioni di salute in cui versava la donna, da tempo malata di Alzheimer. L'uomo - Ernesto Bellino, ex dipendente dell'Italcementi di 85 anni - la accudiva, ma quando le condizioni di salute della moglie si sono aggravate lui non avrebbe retto a una situazione diventata complicata. La coppia era sposata da più di cinquant'anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cuneo, insieme agli esperti della scientifica per i rilievi necessari. Gli investigatori sono coordinati dalla procura di Cuneo.