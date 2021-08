Ucciso in strada con una coltellata. E’ un omicidio quello avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, intorno alle 13, quando due uomini hanno litigato per futili motivi. Ad un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha colpito l’altro uomo, che ha perso la vita per la ferita riportata.

La vittima è un tunisino di 34 anni, in Italia da tempo e regolare. Inutili i soccorsi del 118. Il delitto avvenuto a Bergamo è ancora al vaglio dei carabinieri, subito intervenuti visto che la stazione dista pochi metri.