Il 39enne trovato morto nei boschi, la confessione del 17enne e il sospetto del giro di prostituzione minorile

Un 39enne morto, un 17enne in carcere dopo avere confessato l'omicidio e molti punti ancora oscuri. Proseguono le indagini sulla fine di Bledar Dedja, il 39enne albanese trovato cadavere in una zona isolata di Pieve del Grappa (Treviso) il 21 gennaio scorso.

Il gip del tribunale minorile di Venezia ha convalidato il carcere per il 17enne. Il ragazzo, un italiano "insospettabile" residente nel comune di Pieve del Grappa, avrebbe ammesso il fatto ma sul movente non ha proferito parola. Risponde di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione.

Il cadavere di Dedja era in una pozza di sangue a pochi metri dalla sua Mercedes Classe B, abbandonata in un sentiero sterrato. Dedja aveva pantaloni e intimo abbassati. Sul corpo decine di tagli inferti con un coltello da cucina.

Come si legge su TrevisoToday, al 17enne gli inquirenti arrivano analizzando le immagini della videosorveglianza della zona e il telefono della vittima. Il 17enne nel pomeriggio di sabato 20 gennaio è stato immortalato in piazza a Paderno del Grappa. Qui si incontra con Bledar e i due si allontanano insieme a bordo della Mercedes Classe B del 39enne. Altre telecamere lo riprendono ore dopo, ma da solo mentre chiede l'autostop a un passante che lo porta alla fermata dell'autobus. A questo punto le sue tracce si perdono fino a quando ricompare in un pronto soccorso della zona per farsi medicare la mano, per una ferita da taglio. A questi elementi si aggiungono quelli emersi dal cellulare di Dedja. Sul secondo telefono dell'uomo c'erano le prove di una "seconda vita" fatta di contatti e appuntamenti segreti a sfondo sessuale con altre persone. In memoria c'erano tracce inequivocabili dei contatti fra il 17enne e Dedja, compreso il messaggio per concordare l'appuntamento.

Cosa sia accaduto tra il 17enne e il 39enne e perché l'incontro si sia trasformato in un appuntamento fatale è ancora da chiarire. Sembra invece certo che la conoscenza fosse iniziata almeno un anno prima quando il 17enne ha iniziato un periodo di alternanza scuola-lavoro nel locale dove lavorava il 39enne. L'ipotesi è che il giovane fosse finito in una rete di prostituzione - anche minorile - come confermerebbero tra l'altro gli elementi che i carabinieri hanno riscontrato dall'analisi del telefonino della vittima e che adesso sono al vaglio degli investigatori. Forse voleva uscire da quel giro e Bledar potrebbe averlo ricattato, minacciando di dire tutto alla sua famiglia. E per questo il 17enne si sarebbe presentato all'ultimo appuntamento con il coltello con cui ha deciso di uccidere Dedja.