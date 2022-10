Alexandra, uccisa in casa dal marito: l'arma del delitto trovata in autostrada

L'arma era stata abbandonata lungo l'Autobrennero. Le prime risultanze dell'autopsia sulla salma hanno confermato che la morte sarebbe stata causata da un "severo traumatismo cranio-encefalico dovuto ad almeno due colpi con un'arma contundente". Passi avanti nelle indagini sull'omicidio della donna romena, uccisa nei giorni scorsi in un appartamento a Bolzano. Come fa sapere una nota della Procura del capoluogo altoatesino, ieri sull'autostrada A22 è stata trovata "un'arma compatibile con quella del delitto" e sull'oggetto saranno svolti tutti gli accertamenti di rito.

Alexandra Elena Mocanu, di 35 anni, era stata uccisa nel suo appartamento. Avni Mecja, l'operaio edile albanese di 27 anni, dopo una breve fuga si era costituito il giorno seguente e aveva confessato l'omicidio della sua compagna.

Il profilo Facebook in comune della coppia è una sequela di immagini romantiche. L'ultimo post, un selfie sul terrazzo di un fast food in un centro commerciale di Bolzano, risale a pochi giorni prima del dramma. Ma Avni e Alexandra, secondo i vicini di casa, non andavano più d'accordo. "Li sentivamo litigare spesso, anche sabato sera, fino alle 22.30 circa, poi abbiamo sentito sbattere dei cassetti e poi più nulla. Silenzio fino a domenica, quando è arrivata la polizia con i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento", raccontano. La coppia occupava un appartamento al quinto piano della palazzina di una tranquilla zona residenziale che si affaccia sulla piscina pubblica Lido, a un passo dal centro storico e dalla confluenza dei fiumi Talvera e Isarco. Lui lavorava nel settore edile. Lei in passato lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia. La lunga lista dei femminicidi non si ferma.