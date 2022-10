Giovane uccisa in casa: il delitto risale a molte ore prima del ritrovamento

Omicidio a Bolzano: una giovane donna, 30 anni circa, è stata uccisa nella sua abitazione in viale Trieste. L'allarme è scattato domenica nel tardo pomeriggio, ma il delitto risalirebbe a parecchie ore prima. Massimo il riserbo degli inquirenti.

Omicidio Bolzano: donna uccisa in casa

Sul luogo del delitto sono intervenute la squadra mobile della questura di Bolzano e la scientifica. La vittima lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino e risiedeva nell'appartamento con il marito. Non ci dono al momento altri dettagli sulla dinamica, ma secondo i giornali locali l'omicidio sarebbe riconducibile alla vita privata della donna.

La vittima viveva in una palazzina vicina alla piscina pubblica "Lido", una tranquilla zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico. Intorno alle 21 di domenica la bara col corpo della vittima è stata caricata su un furgone per il trasporto salme, poi scortato da una volante della polizia verso l'obitorio. Disposta l'autopsia. Agenti di polizia controllano l'accesso al condominio.