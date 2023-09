Paolo Corna uccide a coltellate il figlio Gianbattista: poi chiama i carabinieri

Una lite violenta, poi l'omicidio. Nella notte è stato portato alla caserma dei carabinieri di Treviglio (Bergamo) il 77enne Paolo Corna. L'uomo ha ucciso a coltellate, nell'abitazione di via Castelrotto a Bottanuco, il figlio 54enne Gianbattista Corna.

L'anziano non ha opposto resistenza all'arresto. Aveva chiamato lui stesso il 112 dicendo di aver colpito il figlio con un coltello: sarebbero stati tre in tutto i fendenti che gli avrebbe sferrato, almeno uno all'addome, ma solo l'autopsia, che verrà disposta nei prossimi giorni, potrà chiarire quali e quanti colpi abbiano ucciso Gianbattista Corna.

L'omicidio è avvenuto in un appartamento al pianterreno della palazzina. In casa c'era anche la madre della vittima e moglie dell'arrestato. Il delitto sarebbe avvenuto dopo una discussione, l'ennesima, per questioni di droga. La vittima aveva da tempo problemi di dipendenza da sostanze. Domenica i carabinieri erano intervenuti proprio in quell'appartamento per una prima lite, poi sedata. Poche ore dopo, si è consumata la tragedia.

Sul posto sono accorse domenica pomeriggio due ambulanze, ma i sanitari nulla hanno potuto fare. La salma di Gianbattista Corna è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

