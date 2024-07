Giacomo Bozzoli è in fuga da solo, la compagna: "Ho perso la memoria"

Giacomo Bozzoli, condannato all'ergastolo per avere ucciso lo zio Mario, continua la sua fuga ma da solo. La compagna Antonella Colossi e il figlio di nove anni sono tornati in Italia. La donna (che non è indagata al momento, ndr) è stata sentita dai carabinieri, ma le sue parole sono state tutt'altro che risolutive e il tentativo di avere da lei indicazioni su dove sia Giacomo al momento non e riuscito. Pare che la sia ricostruzione sia stata "con molti buchi".

La compagna di Bozzoli: "Ho perso la memoria"

"Dopo la sentenza di condanna ho avuto uno choc e ho perso la memoria". Queste le parole ai carabinieri di Brescia di Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli. Sentita come persona informata sui fatti, ha riferito di aver dormito con il compagno e il figlio a Cannes dopo aver lasciato l'Italia e di aver perso il suo telefono cellulare proprio durante il soggiorno in Costa Azzurra. "Fino alla sera della sentenza io, Giacomo e nostro figlio siamo stati insieme. Non so che fine abbia fatto Giacomo mentre io e mio figlio siamo tornati in Francia con un passaggio in auto e poi mi sono ritrovata su un treno per Milano".

Bozzoli in fuga, la foto della Maserati e la vacanza in Spagna: cosa sappiamo

Il 1° luglio Bozzoli è stato condannato dalla Cassazione per l'omicidio dello zio. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, e poi confermato nei tre gradi di giudizio, Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso lo zio Mario gettandolo in un forno della fonderia la sera dell'8 ottobre del 2015. Il movente sarebbe legato a dissidi di tipo economico legati alla fonderia di cui lo zio era comproprietario insieme al padre del 39enne.

Quando i carabinieri hanno suonato al campanello della sua villa per notificargli l'ordine di carcerazione, di Bozzoli però non c'era traccia. Nei confronti dell'uomo finora non era mai stata emessa alcuna misura cautelare: i pubblici ministeri non avevano ravvisato il rischio di inquinamento delle prove, né un concreto pericolo di fuga anche perché finora Bozzoli si era dimostrato sempre disponibile e reperibile.

Dove sia Bozzoli è un mistero. I carabinieri sono in possesso di una fotografia che ritrae la Maserati di Bozzoli la mattina del 24 giugno tra Manerba del Garda e Desenzano, in provincia di Brescia. Non c'è la certezza però che al volante ci fosse l'uomo. Dal 20 al 30 giugno la famiglia Bozzoli sarebbe stata in Spagna, ospite di un hotel. Poi - dopo la condanna - le strade di Bozzoli, della compagna e del figlio si sarebbero divise. Quindi il rientro in Italia, col treno, della donna e del bimbo.

Bozzoli a questo punto potrebbe essere ovunque, anche in Sudamerica, in un luogo raggiunto via nave o in aereo da dove sarebbe difficile riportarlo in Italia nel caso non ci siano accordi bilaterali.