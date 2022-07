Accoltellato mentre cerca di placare una lite tra braccianti: é morto

Una violenta lite scoppiata in un appartamento, nel cuore della notte, fra due uomini. Un terzo ha cercato di fermarli e sedare lo scontro ma uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello, colpendo il terzo. Troppo grave la ferita. È morto così un marocchino di trenta anni, residente a Oppeano, provincia di Verona. Si è dissanguato dopo la recisione dell'arteria femorale.

Il fatto è avvenuto in una casa della provincia di Rovigo. Erano circa le tre del mattino quando i due marocchini hanno cominciato a litigare in un casale nelle campagne di Lendinara. Nello stabile abitano cittadini stranieri, in gran parte occupati come braccianti agricoli. L'uomo che ha accoltellato a morte la vittima è fuggito ed è ricercato dai carabinieri. Un'altra persona è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

Secondo le prime testimonianze di altri tre marocchini presenti all'interno dell'edificio, il presunto responsabile dell’accoltellamento sarebbe un 31enne che ha colpito la vittima con un coltello da cucina e poi sarebbe fuggito a piedi. Il ferito, che è stato colpito alla coscia sinistra, è stato medicato all’ospedale, dal quale è uscito con una prognosi di otto giorni.