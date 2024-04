Spara dall'auto in corsa e uccide il rivale, poi tenta il suicidio

Un uomo ucciso a colpi di pistola e un altro in gravi condizioni in ospedale. Brescia sotto choc per quanto accaduto sabato 13 aprile. Un 55enne di origine indiana è stato raggiunto da proiettili esplosi da un'auto in corsa ed è morto in ospedale. A commettere l'omicidio sarebbe stato un ottantenne, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita e adesso è ricoverato in gravi condizioni.

Questi i fatti riportati da BresciaToday. Il primo allarme scatta alle 18 quando viene chiesto l'intervento dei soccorritori al civico 21 di via Codignole. Al loro arrivo nessun ferito. I vigili del fuoco aprono con la forza la porta d'ingresso: appartamento vuoto. La spiegazione arriva poco dopo. Chi ha chiesto aiuto ha deciso di portare da sé il ferito in ospedale. Si tratta del 55enne, raggiunto da colpi di pistola al torace. Muore poco dopo in ospedale.

Nel frattempo arriva un'altra richiesta di aiuto. La zona è diversa: via Corsica. Al civico 122 i soccorritori trovano un ottantenne in una pozza di sangue. L'uomo si è sparato.

Le indagini svelano che i due episodi sono collegati. Sembra che l'anziano abbia sparato al 55enne per problemi legati a questioni immobiliari. Poi si sarebbe diretto in via Corsica, dove avrebbe tentato di suicidarsi sparandosi in bocca. Si tratta al momento di una ricostruzione non confermata ufficialmente. La polizia ha passato al setaccio i luoghi dei due interventi per ricostruire l'esatta dinamica di quello che sembra essere un omicidio seguito da un tentativo di suicidio, forse per il rimorso.