Donna trovata morta sulle scale, il figlio in stato confusionale: ipotesi omicidio

A Brienza, in provincia di Potenza, un'anziana donna di 80 anni è stata trovata morta stamani ai piedi di una rampa delle scale del condominio in cui abitava. Il figlio, un uomo di 40 anni, si trova nell'ospedale di Villa d'Agri di Marsicovetere, controllato dai carabinieri.

I carabinieri sono intervenuti in una strada del paese dopo una segnalazione che indicava la presenza di un uomo in stato confusionale. Poco dopo un'altra segnalazione dei vicini di casa ha portato i militari ai piedi della rampa di scale dove c'era il cadavere della donna.

Madre e figlio vivevano insieme nella stessa casa: l'uomo soffrirebbe da tempo di problemi psichici. In base a una primissima ricostruzione, forse dopo un litigio per motivi non ancora chiariti, il figlio avrebbe spinto la madre giù dalle scale o l'avrebbe colpita. Indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Potenza