Bruciò vivo il vicino di casa. Lo strazio della moglie: "È un mostro, ci ha rovinato la vita"

"È un mostro, ci ha rovinato la vita". È straziante la testimonianza di Magdalena Murawska, la compagna di Toni Cozzolino, il 49enne di Olbia bruciato vivo per strada l'11 marzo 2022 dal suo vicino di casa, Davide Iannelli, e morto in ospedale dopo dieci giorni di agonia. Nell'udienza di oggi, martedì 23 gennaio 2024, la donna ha urlato in lacrime con tutta la sua disperazione davanti alla Corte d'assise di Sassari e davanti allo stesso imputato, rimasto impassibile.

Chiamata a deporre al processo per omicidio del reo confesso Iannelli, la donna ha retto per un'ora alle domande del pm della Procura di Tempio Pausania, Daniele Rosa, raccontando delle continue minacce, dei dispetti, degli insulti che quotidianamente Cozzolino, lei e il loro figlio, che allora aveva 8 anni, subivano dall'imputato. "Era un incubo per tutto il palazzo, litigava con tutti e noi e altri condomini. Lo avevamo denunciato più volte ai carabinieri e alla polizia. È un uomo cattivo, un vero mostro", ha ripetuto la donna.

Cozzolino era stato bruciato da Iannelli dopo un violento alterco: l'omicida, nel corso di una lite per banali motivi di vicinato, avrebbe preso una bottiglia piena di benzina e l'avrebbe svuotata sul vicino di casa, per poi estrarre un accendino e appiccare il fuoco. Inutili i tentativi di soccorso con l'estintore da parte di un autista di autobus che si trovava sul luogo, né la corsa all'ospedale. Il 49enne si è spento dopo 10 giorni di agonia.

E nel rievocare la vicenda la sua compagna, nel corso dell'udienza, ha avuto un vero e proprio crollo nervoso. La donna è scoppiata a piangere e singhiozzare: "Non ce la faccio, non ce la faccio più con questo mostro qui dietro di me che mi guarda, non ce la faccio più. Ci ha rovinato la vita".

Il presidente della Corte, Massimo Zaniboni ha sospeso a quel punto l'udienza e disposto che fosse posizionato un pannello di separazione fra il banco dei testimoni e quello dell'imputato. La seduta è ripresa dopo e dopo venti minuti. Magdalena Murawska ha risposto per un'altra ora alle altre domande degli avvocati di parte civile e poi a quelle dell'avvocata della difesa.

"Dopo la morte di Toni sono andata via - ha raccontato ai magistrati - sono tornata in Polonia dalla mia famiglia perché avevo paura per me e per mio figlio. La nostra vita è rovinata, a lui non ho mai detto come è morto il padre, e io non mi sono mai ripresa. Non dormo, ho attacchi di panico e non posso lavorare".

Il processo è stato aggiornato al 13 febbraio, quando sarà sottoposto a esame l'imputato Davide Iannelli.