Uccide a coltellate e martellate il marito e poi si costituisce: si erano sposati appena lo scorso aprile

Ha ucciso il marito con un coltello e poi si è costituita alla polizia locale di Bussolengo. L'omicidio dovrebbe essere avvenuto intorno alle 3 di questa notte, 20 luglio, ma sull'orario esatto come sulle modalità e le ragioni sono in corso le indagini dei carabinieri.

La vittima è un autotrasportatore 37enne, Francesco Vetrioli, residente a Bussolengo. L'uomo era sposato dal 2 aprile scorso con la 36enne Edlaine Ferreira ed i due abitavano in Vicolo San Valentino, a due passi dalla chiesa del patrono del paese. Proprio in quell'abitazione, Vetrioli è stato ucciso dalla moglie. La donna, intorno alle 13 di questo pomeriggio, si è poi recata nella sede della polizia locale di Bussolengo e si è costituita, ammettendo di aver accoltellato il marito. Fatto immediatamente accertato dal comandante della polizia locale, che si è recato insieme alla donna nell'abitazione della coppia.

In seguito all'accertamento dell'omicidio, sono partite le indagini dei carabinieri. Per tutta la giornata, la donna è stata a disposizione del pubblico ministero e degli inquirenti nella caserma di Bussolengo. E nel frattempo, i militari del nucleo investigativo hanno svolto accurati rilievi sul luogo del delitto.

La coppia non conduceva una vita sociale particolarmente attiva in paese e non era molto conosciuta. Pare però che nei primi tre mesi del loro matrimonio non ci siano stati grandi litigi. Nessun episodio di violenza era stato segnalato e quindi l'accoltellamento di questa notte risulta ancor più sorprendente.