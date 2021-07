Si avventa sul coinquilino e lo uccide a coltellate

Omicidio all'alba nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari

Omicidio nelle prime ore di domenica 4 luglio in una abitazione nel quartiere Is Mirrionis a Cagliari.

Un 20enne ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate inferte da un 64enne, già arrestato dalla polizia, che abitava con lui. Gli agenti della squadra mobile del capoluogo isolano, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, sono al lavoro per ricostruire la vicenda.

Il grave fatto di sangue è avvenuto in via delle Doline, dove i due vivevano insieme ad altre persone nell'affittacamere. All'alba i due avrebbero iniziato a discutere e la lite è degenerata in aggressione. Il 64enne avrebbe afferrato un coltello, scagliandosi contro il coinquilino, uccidendolo.

La sua fuga seguente è durata poco: è stato fermato in strada dagli agenti della squadra volante.