Non si presenta al lavoro: trovata morta in casa dal fidanzato

È successo a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona: il corpo era in un lago di sangue. Si indaga per omicidio

Una donna di 27 anni è stata trovata morta in un appartamento a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona, una zona collinare sopra il lago di Garda. È stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere in una pozza di sangue e ad avvertire subito le forze dell'ordine, domenica sera.

Donna trovata morta in casa dal fidanzato a Calmasino di Bardolino (Verona)

I carabinieri indagano e si segue la pista dell'omicidio. A far scattare l'allarme è stata l'assenza della 27enne sul luogo di lavoro. Dalle prime informazioni raccolte sembra che la giovane, che lavorava in una gelateria del posto, ieri non si sia presentata al lavoro e il compagno rincasando l'avrebbe trovata morta. C'è stretto riserbo da parte dei carabinieri in queste immediate fasi delle indagini. Gli inquirenti hanno confermato che la morte sarebbe avvenuta in modo violento.

La vittima si era trasferita da Fumane (Verona), in Valpolicella, sul lago di Garda per vivere con il compagno.