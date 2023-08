Malcolm ucciso a coltellate sotto gli occhi della madre: c'è un fermo per omicidio

Un giovane di 25 anni è stato arrestato per l'omicidio di Malcolm Mazou Darga. Il giovane di 23 anni del Burkina Faso è stato ferito mortalmente tra i binari 2 e 3 della stazione ferroviaria di Calolziocorte (in provincia di Lecco) nel primo pomeriggio di martedì 29 agosto sotto gli occhi attoniti della madre: trasportato in ospedale in condizioni disperate, è morto tra le mani del personale sanitario del Manzoni. All'alba di mercoledì 30 è stata fermata una persona dagli agenti della Questura di Lecco: identificato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sarebbe ritenuto l'autore materiale delle due coltellate che, dopo avere raggiunto una gamba e il torace, sono costate le vita a Darga.

Il magistrato sta ricostruendo le motivazioni che hanno portato alla feroce aggressione, compiuta insieme a una seconda persona, ma il tutto potrebbe affondare le radici all'interno della famiglia della vittima: dissidi "risolti" in un modo decisamente brutale.

La ricostruzione dell'omicidio

Nel pomeriggio di martedì 29, presso i binari della stazione ferroviaria di Calolziocorte, il giovane 23enne di origini africane è stato gravemente ferito da un altro soggetto, un connazionale nato nel 1998 e dotato di cittadinanza italiana, con un'arma da taglio. La vittima, ancora sanguinante, è stata immediatamente soccorsa dal personale della polizia ferroviaria che si trovava poco distante. L'aggressore si è dato subito alla fuga facendo perdere le proprie tracce, mentre il 23enne accoltellato è morto poco dopo presso il presidio ospedaliero di Lecco.

Le ricerche della squadra mobile e della polizia ferroviaria di Lecco, coordinate dalla procura, hanno permesso di individuare nel giro di poche ore il presunto aggressore, trovato a casa della propria fidanzata. Lì è stato sottoposto a un provvedimento di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Il 25enne sospettato del delitto, terminate le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Lecco.

