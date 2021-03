Ucciso con una coltellata in casa: fermato il figlio

Dramma familiare a Venturina Terme, frazione del comune di Campiglia Marittima (Livorno), dove un 28enne è stato fermato con l'accusa di avere ucciso il padre di 64 anni con una coltellata all'addome in seguito a una lite in casa.

Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Venturina e della compagnia di Piombino, che al momento stanno proseguendo gli accertamenti sul posto e stanno sentendo in caserma il figlio della vittima, il giovane avrebbe colpito il padre all'addome con un coltello da cucina, mentre nell'abitazione si trovava anche la madre.

Sarebbe stato poi lo stesso 28enne ad avvisare il 118, con il personale sanitario che, una volta arrivato sul posto, ha tentato tutte le manovre per rianimare il ferito senza tuttavia riuscire a salvargli la vita. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo investigativo di Livorno. Il figlio della vittima si trova in stato di fermo in caserma.