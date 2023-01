Migrante ucciso a sprangate per un apprezzamento a una ragazza

Ucciso a sprangate da un gruppo di amici come punizione per gli apprezzamenti rivolti a una loro amica. Vittima un giovane migrante, probabilmente originario del Nord Africa, ma che non è stato ancora identificato. Il suo corpo, ormai senza vita, era stato ritrovato la mattina di Capodanno sulla spiaggia di Vittoria, nel Ragusano.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Vittoria e Ragusa, hanno permesso in poche ore di risalire ai presunti autori dell'omicidio: si tratterebbe di alcuni ragazzi orginari della Romania, ma residenti nel centro siciliano. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima avrebbe rivolto degli apprezzamenti a una ragazza del gruppo di amici rumeni durante una festa, forse alla discoteca "La Dolce Vita", che si trova vicino al luogo del ritrovamento del cadavere. Dalle parole si è passati alla violenza, con il gruppo che avrebbe usato spranghe e coltelli per dare una "lezione" all'uomo.

Il giovane, probabilmente originario del Nord Africa, non aveva documenti con sé e non è stato ancora identificato. Ad aiutare i carabinieri nelle ricerche dei presunti colpevoli sarebbero stati alcuni partecipanti alla festa, che avevano avvertito le forze dell'ordine della rissa.