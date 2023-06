"Lo Stato ha ucciso un ragazzo". Storia di un omicidio che si poteva evitare

"Lo Stato è colpevole". "Questa tragedia si poteva evitare". Sembrano parole già sentite, a volte dette anche a sproposito. Non questa volta però. Almeno a sentire gli umori, i sentimenti e le voci di Marco Brunetti, papà di Federico e Davì Schinco, fratello di Marcos. Il loro destino - tragico - si è incrociato nel pomeriggio di lunedì 19 giugno nella casa circondariale di Velletri (Roma) quando è stato commesso un omicidio, consumato dietro le sbarre fredde del carcere.

Federico Brunetti, con problemi psichiatrici e con passato già noto, è stato messo in cella con Marcos Schinco, cittadino brasiliano di 43 anni che aveva scelto e ottenuto di essere messo in isolamento. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Velletri che hanno eseguito i rilievi scientifici. Cosa sia accaduto davvero lo diranno le indagini, ma una domanda rimbomba nelle orecchie dei familiari di Schinco e Brunetti: la tragedia si sarebbe potuta evitare? La risposta è sì, almeno secondo loro e dargli torto appare davvero molto difficile. Ad approfondire il caso è Lorenzo Nicolini su RomaToday.

I punti da chiarire

Perché Brunetti fosse in un penitenziario anziché in una rems, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture nate dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è un mistero. Una domanda fondamentale e che, secondo le due famiglie, necessita di una risposta. Ma non è l'unica.

Le telecamere di sorveglianza erano attive? Hanno ripreso qualcosa? E ancora, chi ha deciso di mettere insieme, nella stessa cella, Brunetti e Schinco? Perché nessun agente stava piantonando e sorvegliando la zona? Come mai i soccorsi sono arrivati a dramma già concluso? E, non meno importante, perché le denunce di Marco Brunetti, fatte da ormai due anni e già raccontate a RomaToday, non sono mai state prese in considerazione. Domande lecite che, con le dovute risposte, avrebbero evitato un omicidio e salvato la vita a Marcos Schinco.

Chi sono Federico Brunetti e Marcos Schinco

I due, la vittima e il suo omicida, non si conoscevano. Il primo contatto lo hanno avuto il giorno prima della tragedia. Un delitto che nasconde storie complicate, una più di un'altra. Brunetti era in attesa da almeno cinque mesi di essere trasferito in una rems e nel frattempo è stato tradotto a Velletri, poco prima dell'omicidio. In passato era stato arrestato con le accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti pubblici, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato dei beni dello stato e interruzione di pubblico servizio", a Ponte Mammolo.

Quindi, due anni fa, fu arrestato e portato a Regina Coeli dove è rimasto fino alla fine di settembre 2021. Poi da ottobre, su disposizione del giudice, è stato portato al Pertini con una diagnosi psicotica e una dipendenza da cocaina. Da lì Federico Brunetti evase due volte, prima a ottobre e poi a novembre. "Non è un pericoloso criminale, lo hanno trasformato così. Ha iniziato a star male da quando il fratello è stato ucciso da un poliziotto fuori servizio che gli ha sparato alle spalle a Guidonia dopo una tentata rapina, fallita, a un portavalori con un'arma giocattolo", ha raccontato a RomaToday il padre Marco Brunetti, che mai ha nascosto i problemi del figlio e che già due anni fa ne aveva denunciato la condizione. Un grido d'allarme mai ascoltato tant'è che cinque mesi fa il padre lo ha denunciato e fatto arrestare nuovamente: "Volevo aiutarlo. Salvargli la vita. Ho già perso un figlio".

