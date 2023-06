Carol Maltesi fatta a pezzi e nascosta nel congelatore, Davide Fontana: "Sono pentito"

"Sono pentito per quello che ho fatto e non so se riuscirò mai a perdonarmi. Voglio chiedere scusa a tutti, in particolare ai familiari di Carol e a suo figlio". Sono le parole di Davide Fontana, reo confesso per l'omicidio di Carol Maltesi uccisa a 26 anni a Rescaldina (Milano), l'11 gennaio 2022. Fontana ha confessato ed è sotto processo. Lunedì 5 giugno si è tenuta nel tribunale di Busto Arsizio una nuova udienza. Fontana ha preso la parola chiedendo perdono: "So di poter sembrare parecchio distaccato e controllato, provo un'enorme sofferenza ogni giorno".

Fontana e Maltesi erano vicini di casa e avevano avuto un breve relazione. La giovane aveva poi deciso di trasferirsi a Verona per vivere più vicino al figlio avuto da una precedente relazione. Questo sarebbe stato il movente del delitto. Come si legge su VeronaSera, la difesa ha chiesto il minimo della pena. L'accusa invece l'ergastolo.

Ex bancario, Davide Fontana ha ucciso Carol nel suo appartamento di Rescaldina, Il corpo è stato poi fatto a pezzi, nascosto in un congelatore e infine gettato in un dirupo nel Bresciano. A Fontana i carabinieri sono arrivati dopo alcuni giorni d'indagine. Per depistare gli investigatori, aveva finto di essere Carol, mandando messaggi dallo smartphone della ragazza. L'uomo ha confessato tutto a pochi giorni dall'arresto. Ora risponde di omicidio, distruzione e occultamento di cadavere.

Continua a leggere su Today.it...