Niente ergastolo al killer di Carol Maltesi perché lei era "disinibita"

Condannato a 30 anni di reclusione, ma non all'ergastolo come chiedevano i pm e le parti civili, perché non ha agito né con crudeltà né con premeditazione, e perché il movente, secondo i giudici, non può essere considerato "abietto o futile in termini tecnico-giuridici". La vicenda è quella del femminicidio dell'attrice 26enne Carol Maltesi, uccisa dal bancario Davide Fontana, 44enne, avvenuto l'11 gennaio 2022. Tra i due c'era stata una relazione, quando i due vivevano a Rescaldina, ma la ragazza aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi a Verona con il figlio di 6 anni.

"Usato dalla ragazza"

Nelle carte della motivazione della condanna, Davide Fontana viene descritto come un uomo innamorato e deluso dalla prospettiva dell'abbandono, e Carol Maltesi come una "disinibita" che "si era servita di lui": "Si è reso conto - si legge - che la giovane e disinibita Carol si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato, e ciò ha scatenato l’azione omicida. A spingere l’imputato non fu la gelosia ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dal senso di crescente frustrazione per essere stato da lei usato e messo da parte".

Frasi che faranno certamente discutere, quelle messe nero su bianco dai magistrati del Tribunale di Busto Arsizio che hanno deciso di non accogliere la richiesta dei pm e delle parti civili e non hanno comminato l'ergastolo, bensì 30 anni di reclusione, all'uomo, che dopo l'omicidio nascose il cadavere della giovane per settimane all'interno di un freezer e poi, dopo avere cercato senza successo di bruciare i resti, li gettò in un burrone in provincia di Brescia, dove furono notati a marzo da un passante. Nel frattempo utilizzava i social e il telefono di Carol Maltesi, raccontando ai parenti e agli amici della ragazza di essere in viaggio a Dubai.

Scrivono ancora i giudici che il movente "non è da ritenersi turpe o spregevole più di ogni altro motivo che induca a un delitto cruento", e non è "espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato o un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale". E la crudeltà (giuridica) della realizzazione del delitto non può, secondo i giudici, essere dedotta "dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva e in particolare dall'agghiacciante gestione del cadavere e dallo spaventoso scempio fattone".