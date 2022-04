Uomo accoltellato a morte nella sua roulotte

Una roulotte è diventata teatro di un omicidio ieri sera a Pastorano, in provincia di Caserta. Un uomo è stato ucciso barbaramente: ferito a morte con diverse coltellate al petto e colpito con una padella. La vittima aveva 47 anni ed era di nazionalità ucraina. Fermato un connazionale, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione, vittima e presunto aggressore hanno trascorso la giornata di Pasqua insieme nei pressi del canile comunale. Per cause in via di accertamento è scoppiata una lite, poi degenerata. L'aggressore avrebbe infierito sull'amico col coltello e poi con una padella. Si sarebbe quindi allontanato a piedi. Alcuni passanti, vedendo l'uomo sporco di sangue, hanno dato l'allarme. Da qui l'intervento dei carabinieri e del 118.