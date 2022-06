Gabriela e Renata, mamma e figlia uccise in casa: la sentenza di separazione e il marito della donna fermato

Erano una accanto all'altra. I segni di arma da fuoco sui loro corpi. I cadaveri di due donne, mamma e figlia, sono stati trovati lunedì in un'abitazione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. La madre Gabriela Trandafir, di origine romena, aveva 47 anni, la ragazza Renata Alexandra 22. Il marito della donna, ma non papà della giovane, è stato fermato dai carabinieri perché sospettato di duplice omicidio. Sul posto, in una villetta in aperta campagna, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Castelfranco e del nucleo investigativo, che hanno svolto i primi accertamenti insieme al magistrato di turno. La dinamica del duplice delitto è ancora da ricostruire con esattezza.

Duplice omicidio a Castelfranco Emilia: uccise mamma e figlia, Gabriela Trandafir e Renata Alexandra

Si indaga sul marito della 47enne, un imprenditore edile italiano attuale marito di Gabriela e ora in pensione, che sarebbe il principale sospettato di quello che si configura come un duplice omicidio. L'uomo, il 69enne Salvatore Montefusco, sarebbe stato fermato e trattenuto in caserma per essere ascoltato. Le vittime da tempo vivevano nel modenese, nell'abitazione di via Cassola di Sotto che fa parte di un complesso di case in cui vivono quattro famiglie. La ragazza era nata da una precedente relazione della madre, mentre la 47enne e il marito avevano avuto un altro figlio, oggi adolescente.

Sotto choc i vicini di casa, che hanno appreso rapidamente della tragica notizia. Secondo quanto riferito proprio da una residente ai colleghi di ModenaToday, la coppia non era nuova a liti e sul posto più volte erano già intervenute le forze dell'ordine. I due avevano scelto la strada della separazione e proprio oggi si sarebbe dovuta celebrare l'udienza in tribunale. Dai racconti del vicinato, traspare una situazione di profondo disagio nella relazione tra i due.

Il luogo dell'omicidio - Foto Ansa Francesco Vecchi