Donna uccisa in casa, la versione del marito: "Il primo colpo è partito per errore"

Avrebbe fatto partire un colpo di pistola, il primo, per errore. Questa almeno è la versione di Piero Bergantino, il pensionato di 76 anni fermato dalla polizia per l'omicidio della moglie Caterina D'Andrea, 72 anni, uccisa domenica sera a Roma in un palazzo signorile del quartiere Trieste. La Procura contesta all'uomo l'omicidio volontario aggravato dal legame familiare. Davanti agli inquirenti il pensionato avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando però di non aver sparato in maniera intenzionale. Almeno il primo colpo. Il secondo lo avrebbe esploso per non aver soffrire la consorte. L'uomo, almeno secondo il suo racconto, stava maneggiando una pistola, regolarmente detenuta, quando un colpo di arma da fuoco è partito all'improvviso centrando la moglie Caterina che quindi si è accasciata sul letto.

Domenica i due erano stati al mare ad Ostia, poi la tragedia. Che non ha ancora una spiegazione. Un movente. Anche perché stando al racconto di vicini e parenti la coppia andava d'accordo. Il pensionato, accompagnato dal suo avvocato, nel tardo pomeriggio di lunedì si era recato in commissariato confessando il tutto alla polizia. Il 76enne, ex manager di importanti compagnie di assicurazioni, avrebbe atteso una notte e un giorno prima di denunciare il decesso e ammettere le sue responsabilità. Avrebbe anche vegliato la moglie morta. Martedì è stato ascoltato nuovamente, ribadendo così la sua versione al pm.

Le sue dichiarazioni ora saranno vagliate dagli inquirenti. Ci sono diversi aspetti ancora da chiarire. Dall'ispezione del corpo della donna, riferisce Lorenzo Nicolini su RomaToday, i fori di proiettili rilevati sarebbero più di due. Sul viso della donna è stato trovato un cuscino. E poi c'è l'orario del decesso, ancora ignoto, che sarà determinato solo con l'autopsia.