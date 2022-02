"Fategli fare la fine di Cucchi", i messaggi choc tra i carabinieri

"Squagliateli nell'acido", "Fategli fare la fine di Cucchi". Sono alcune delle frasi contenute nelle chat tra carabinieri dopo l'arresto di Gabriele Natale Hjorth, riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo (in primo grado) assieme a Finnegan Lee Elder dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Le conversazioni sono riportate dal Corriere della Sera e sarebbero avvenute nelle ore immediatamente successive al fermo dei due americani nel luglio del 2019.

Le chat sono state depositate agli atti nel processo a carico di Fabio Manganaro, il militare sotto processo per la vicenda del bendaggio di Hjorth durante l'interrogatorio in caserma. L'accusa per il militare delll'Arma è di avere applicato una "misura di rigore non prevista dalla legge".

"Li abbiamo presi stiamo venendo al reparto", scrive un militare nella chat. E i colleghi commentano: "Ammazzateli di botte" oppure "Speriamo che gli fanno fare la fine di Cucchi". "Non mi venite a dire arrestiamoli e basta. Devono prendere le mazzate. Bisogna chiuderli in una stanza e ammazzarli davvero", risponde un collega.

L'omicidio Cerciello Rega

I due americani volevano comprare della droga, si trovano con semplice aspirina. Allora derubano l'intermediario. Dopo il furto dello zaino orgaizzano un "cavallo di ritorno" per riavere soldi e droga. All'appuntamento però si presentano i due carabinieri in borghese. L'aggressione è immediata, nel momento in cui i due militari si qualificano, il vicebrigadiere Rega è colpito ripetutamente all'addome ancora prima che potesse azzardare un disperato tentativo di difendersi. "Fermati, siamo carabinieri, basta!" prova a gridare la vittima prima di accasciarsi a terra.

L'arresto degli americani, la benda sul viso

Il 27 luglio Hjiorth viene portato all’interno della caserma dei carabinieri di via dei Selci. Viene fotografato e ripreso in un video mentre era ammanettato e bendato. Da qui il processo ai carabiniere per la misura "non prevista dalla legge". Oggi il nuovo "capitolo" delle intercettazioni.