Omicidio Cerciello Rega: pena ridotta per i due americani nel processo d'Appello bis

La Corte di Assise di Appello di Roma ha condannato a 15 anni e due mesi Elder Finnegan Lee e a 11 anni e quattro mesi Gabriel Natale Hjorth, i due studenti statunitensi accusati dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma nell'estate 2019.

In primo grado i due erano stati condannati all'ergastolo, successivamente, il 17 marzo 2022 la corte di Assise di appello aveva deciso una riduzione della pena condannando Finnegan Lee Elder a 24 anni di carcere Gabriele Natale Hjorth a 22. La Cassazione per i due americani aveva però disposto un nuovo processo di secondo grado, in quanto la notte dell'omicidio, come sottolineato dai legali di Elder, i due giovani "non hanno potuto comprendere di avere davanti due appartenenti alle forze dell'ordine e che i carabinieri Cerciello Rega e Andrea Varriale, in borghese, non hanno estratto e mostrato i loro tesserini di riconoscimento". Per i due giovani americani dunque arriva un'ulteriore riduzione della pena. In aula alla lettura della sentenza erano presenti i due imputati e Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso.

La notte dell'omicidio

Tutto inizia nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 con il tentativo fallito dei due americani, all'epoca 19enni in vacanza a Roma, di comprare della cocaina a Trastevere. Durante un successivo incontro con il pusher, i due avrebbero rubato lo zaino del mediatore, Sergio Brugiatelli. Quest'ultimo, dopo aver ricevuto la telefonata dei due statunitensi con la richiesta di riscatto (quello che viene definito "cavallo di ritorno"), allerta i carabinieri. Così scatta l'operazione: all'appuntamento fissato nel quartiere Prati viene inviata una pattuglia di militari in borghese: il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale.

Quella stessa pattuglia, seppure in borghese, secondo la versione di Varriale qualche istante prima si qualifica di fronte ai ragazzi. Ma quando i militari chiedono i documenti, scatta la reazione violenta e improvvisa, in particolare di Elder che secondo gli inquirenti ha colpito Cerciello Rega con numerosi fendenti. Varriale, impegnato in un corpo a corpo con l'altro americano, non riesce a soccorrere in tempo il collega. Secondo quanto emerso dalle indagini, nessuno dei due aveva una pistola. Elder e Hjorth vengono arrestati nel loro albergo poche ore dopo.