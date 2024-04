A 15 anni uccise e fece a pezzi il padre con l'aiuto della famiglia: "Nessun pentimento"

È stato condannato in via definitiva il 17enne di Salerno che nel 2022, all'età di 15 anni, uccise e mutilò il padre Ciro Palmieri con l'aiuto della madre, Monica Milite, e del fratello maggiore.

Come ricostruito dagli inquirenti, al culmine di un litigio furibondo i tre aggredirono l'uomo con varie coltellate, il tutto davanti agli occhi del fratello più piccolo, che all'epoca aveva 11 anni. Dopodiché fecero a pezzi il corpo, e, dopo averli chiusi in un sacco di plastica, li gettarono da un dirupo. Più tardi la donna denunciò la scomparsa del marito arrivando a rivolgersi, oltre che ai carabinieri, anche alla trasmissione "Chi l'ha visto?".

La famiglia fu però incastrata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della propria casa, analizzate dai Ris dopo il ritrovamento dei resti dell'uomo.

I giudici: "Nessun reale pentimento". L'omicidio maturato in famiglia

Il 17enne è stato ora condannato a 13 anni e 4 mesi di carcere per omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. In rito abbreviato era stato condannato a 16 anni, ma rinunciando a ricorrere in appello ha ottenuto uno sconto di pena da parte del tribunale dei minorenni.

Secondo i giudici, il ragazzo non mostrerebbe alcun "reale pentimento". Visionando un anno di vita della famiglia Palmieri tramite i filmati girati dalle telecamere dell'abitazione - che erano stati cancellati ma recuperati dai Ris - gli inquirenti hanno ricostruito il contesto familiare nel quale è maturato il delitto.

Secondo i giudici, il 17enne "ha appreso la violenza come strumento risolutore dei problemi" all'interno della sua stessa famiglia, che "ha inibito lo sviluppo di un’affettività sana ed equilibrata".

Il profilo borderline del padre e il ruolo della madre

Le perizie hanno delineato il profilo psicologico del giovane e quello del padre, panettiere di di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. "Un padre-padrone dall'indole tirannica e controllante, dall'umore bordeline, capace di punizioni, anche fisiche ingiustificate ed improvvise verso tutti i figli e di violenze continue contro la madre".

Una famiglia disfunzionale con un clima di costante violenza e aggressività, nella quale la madre avrebbe rappresentato un "elemento di scontro continuo con il marito". L'adolescente avrebbe quindi maturato e vissuto l'omicidio come una "liberazione dalla oppressione della figura paterna".