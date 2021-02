Clara Ceccarelli, la commerciante uccisa a coltellate a Genova

La donna è stata trovata nel suo negozio di calzature in via Colombo

Una donna di 70 anni, Clara Ceccarelli, è stata uccisa a coltellate nel suo negozio in via Colombo a Genova, nella serata di venerdì 19 febbre. In fuga la persona che l'ha aggredita.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, con i sanitari dell’ambulanza inviata dal 118 che hanno tentato di stabilizzare la donna per portarla in ospedale. Le sue condizioni erano però troppo gravi e la donna sarebbe deceduta prima del trasferimento, scrive GenovaToday.

Omicidio a Genova, la vittima è Clara Ceccarelli

Sul posto la polizia, che ha transennato la zona e ha avviato le indagini: Squadra Mobile e Scientifica hanno affiancato le agenti delle Volanti inizialmente intervenuti per i rilievi e le testimonianze. Non si esclude, al momento, nessuna pista, ma quella più plausibile dai primi rilievi sembra ricollegarsi a un movente passionale. Presenti intorno alle 20 anche il medico legale e il magistrato di turno.

“Conoscevo Clara dal '68. Aveva un compagno con cui si era lasciata e che gliene combinava di tutti i colori, infatti lei aveva preso precauzioni. Non la lasciava in pace”, ha raccontato un’amica arrivata sulla scena.