Claudia Lepore strangolata e nascosta nel frigorifero, "El Chino" condannato

C'è una condanna per l'omicidio di Claudia Lepore, la 59enne originaria di Carpi (Modena) trovata morta nel frigorifero della sua casa sull'isola caraibica il 21 gennaio del 2021.

Il 48enne Antonio Lantigua, noto come "El Chino", dovrà scontare trent'anni. In un primo momento erano stati indagati per il delitto anche Ilaria Benati, modenese, e il socio in affari di Lepore, Jacopo Capasso, originario di Pistoia. I due sono stati prosciolti dalle accuse e Lantigua è stato riconosciuto come unico esecutore materiale dell'omicidio.

L’omicidio di Claudia Lepore

Claudia Lepore si trasferisce ai Caraibi dal 2009. Avvia un bed & breakfast con un'altra italiana: Ilaria Benati. Nel corso del tempo i rapporti si logorano per questioni relative alla gestione dell’attività e Lepore decide di avviarne un'altra in autonomia prendendo anche in considerazione l'ipotesi di tornare in Italia.

Il cadavere di Claudia Lepore viene trovato il 19 gennaio del 2021 nel frigorifero della sua casa di Bavaro, nel distretto di Punta Cana. L'autopsia colloca il decesso tre giorni prima: è stata legata, imbavagliata, violentata e uccisa. A denunciarne la scomparsa era stata Ilaria Benati. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Lepore la polizia dominicana arresta il 46enne Antonio Lantigua, che si presentato al commissariato locale confessando di avere commesso il delitto in cambio di un compenso. L'uomo cambia versione più volte, poi chiama in causa Benati e Capasso, imprenditore pistoiese da 7 anni a Santo Domingo, che con Benati aveva sporto denuncia. Per queste accuse i due vengono arrestati anche se Lantigua stesso ritratta. Adesso la condanna de "El Chino".

