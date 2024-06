Marco e Claudio Marrandino uccisi in strada, il killer ha minacciato anche un carabiniere: spunta il video dell'omicidio

Proseguono le indagini sull'omicidio di Marco e Claudio Marrandino, i fratelli di 40 e 29 anni, freddati ad Orta di Atella (nel Casertano) sabato pomeriggio. Sotto accusa c'è un uomo di 53 anni - A.M. - che continua a dirsi innocente ma che, secondo quanto emerso finora, ha anche puntato la pistola contro i carabinieri prima di tentare la fuga. Facciamo un passo indietro e vediamo cosa sappiamo e cosa ancora deve essere chiarito.

Marco e Claudio Marrandino uccisi in strada: il video dell'omicidio

Marco Marrandino, avvocato, era stato presidente del Consiglio comunale, eletto con una lista civica, mentre il fratello era un imprenditore del settore edile. L'omicidio dei fratelli Marco e Claudio Marrandino è avvenuto sabato poco dopo le 14 all'uscita dell'Asse Mediano tra Succivo e Orta di Atella all'uscita di Succivo.

In un video si vedono i momenti dell'aggressione. Le due vittime viaggiano a bordo di una Bmw di colore bianco, che si ferma. Sopraggiunge un'auto grigia. In quel momento le due auto si affiancano come se gli occupanti stessero scambiando qualche parola. Quindi dall'auto grigia scende una persona e inizia a sparare. L'aggressore prima mira contro Claudio, centrato più volte, poi contro Marco che tenta la fuga ma viene colpito alla schiena.

Marco e Claudio Marrandino uccisi e il carabiniere minacciato con la pistola

L'indagato nel primo interrogatorio di sabato ha raccontato di non sapere nulla e di essere stato rapinato della sua auto, motivo per il quale era andato in ospedale. Qualcosa non torna nel racconto. I carabinieri sono arrivati sul luogo dell'omicidio quando l'aggressione era in corso. I militari intervenuti hanno visto l'uomo che ha sparato.

Una pattuglia, impegnata in un servizio ordinario di controllo del territorio, nel transitare ha notato due auto ferme, i cui occupanti discutevano fra loro, apparentemente per un diverbio legato a motivi di viabilità. A quel punto, il capo pattuglia si è avvicinato. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo avere ucciso i fratelli Marrandino, l'indagato ha puntato l'arma anche contro il militare. Quest'ultimo ha quindi esploso due colpi di pistola a sua volta, senza però colpire l'aggressore. L'uomo è fuggito e nel corso dell'inseguimento ha anche lanciato pezzi di vetro dal finestrino della sua auto, danneggiando quella dei carabinieri. È stato rintracciato poco dopo, in una struttura sanitaria della zona, e sottoposto a fermo.

L'auto utilizzata per la fuga è stata ritrovata abbandonata in una zona rurale poco lontano dalla clinica. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state ritrovate armi e munizioni fatte in casa, tra cui un fucile a canne mozzate modificato e con matricola abrasa e una pistola semiautomatica illegalmente detenuta, non censita in banca dati e non oggetto di denuncia, e un ingente quantitativo di materiale per il confezionamento di cartucce e polvere da sparo (oltre 100 chilogrammi di bossoli). Il 53enne già in precedenza è stato destinatario di provvedimenti amministrativi di divieto di detenzione armi e revoca porto d'armi; di conseguenza le armi detenute sono da considerarsi clandestine.

Perché sono stati uccisi Marco e Claudio Marrandino

Il movente resta un giallo. Un fatto d'impeto? Un delitto legato a una vendita in un'asta giudiziaria? Nessuna pista è esclusa e si tiene in conto anche il fatto che il duplice omicidio è avvenuto a poche dall'arresto di Emanuele Libero Schiavone, figlio del capoclan pentito Francesco, e che nei giorni scorsi, nel Casertano, si sono verificati diversi episodi violenti, raid con decine di colpi d'arma da fuoco esplosi anche ai danni dell'abitazione della stessa famiglia Schiavone a Casal di Principe, nell'imminenza, tra l'altro, della tornata elettorale.