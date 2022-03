Ammazzò di botte la compagna: condannato

Aveva ucciso la compagna di botte nel 2020 e oggi è arrivato il primo verdetto per il compagno della vittima. La prima corte d'assise del tribunale di Roma lo ha condannato a 24 anni di carcere per omicidio aggravato dai maltrattamenti, dopo che la pubblica accusa aveva chiesto l’ergastolo.

I fatti risalgono al giugno del 2020 quando la donna, Maria Drabikova, 40enne di origini slovacche, era stata ritrovata in un parco pubblico della periferia, semicoperta e in stato di incoscienza, con evidenti segni di violenza sul volto. E’ morta il giorno dopo in ospedale a seguito delle lesioni subite.

La dinamica dei fatti

La mattina dell’11 maggio 2020 a Roma, in un parco del quartiere Eur, un passante aveva notato la presenza di una donna distesa sul prato. Il personale medico, valutate le condizioni disperate in cui versava la donna, l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso, dove è arrivata in coma ed è morta il giorno dopo. Le attenzioni dei carabinieri si sono subito concentrate sul compagno, all’epoca 41enne, che non è stato in grado di fornire una versione convincente di quanto fosse avvenuto tra la sera del 10 e le prime ore dell’11 maggio di quell’anno. I successivi accertamenti tecnici di laboratorio non avrebbero lasciato dubbi sul fatto che l'indagato fosse l’ultima persona con cui la vittima era entrata in contatto e con il quale avrebbe avuto una colluttazione. Insomma, per la Procura non c’è mai stato dubbio che, ad uccidere la donna dell’Est Europa fosse stato proprio il fidanzato.