Il clochard ucciso vicino alla sua baracca, poche ore prima un litigio e una telefonata per chiedere aiuto

Cinque colpi di arma da fuoco di piccolo calibro. È stato ucciso così Margin Wojciechowski, clochard polacco di 43 anni ritrovato nei giorni scorsi nei boschi di Venaria, nel Torinese, nella zona che costeggia la ferrovia Torino Ceres. Inizialmente si era pensato a una morte causata da un'arma da taglio, l'autopsia ha fatto emergere un diverso quadro.

Wojciechowski viveva in un'abitazione di fortuna a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo. Sull'episodio indagano i carabinieri e la Procura di Ivrea. A fare trovare il cadavere è stato un amico della vittima. Ha raccontato di avere ricevuto una chiamata: il clochard era allarmato per un litigio avvenuto con un suo conoscente nel centro storico della cittadina. Gli inquirenti stanno quindi ricostruendo le ultime ore di vita di Wojciechowski per risalire all'altro uomo. Non è escluso che possa essere lui l'autore dell'omicidio.

Wojciechowski viveva da solo, anche se nel recente passato aveva avuto una compagna, ritrovata senza vita lo scorso mese di marzo, in un canale di Mappano, altro paese della periferia nord di Torino. Una vicenda sulla quale gli investigatori, coordinati dalla procura di Ivrea, stanno cercando di fare luce proprio in queste ore, dal momento che la donna pare avesse segnalato episodi di maltrattamenti. Wojciechowski, in ogni caso, non è mai stato indagato. Tuttavia gli inquirenti stanno cercando di capire se questa vicenda può essere in qualche modo collegata al litigio avvenuto poche ore prima dell'omicidio. Si cerca anche l'arma del delitto: i carabinieri hanno passato al setaccio l'ampia area boschiva vicino alla baracca in cerca di ulteriori indizi.